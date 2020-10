Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Hewingsen - Auto überschlägt sich - Fahrerflucht- Polizei sucht Zeugen

Möhnesee (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht nahm die Polizei am Donnerstag (15. Oktober) auf der Bittinger Straße in Hewingsen auf. Gegen 15.56 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Soest mit seinem Nissan die Bittinger Straße von Meiningsen in Richtung Hewingsen. Im Kurvenbereich einer Kläranlage kam ihm mittig auf der Fahrbahn ein dunkler Wagen mit HSK-Kennzeichen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der 33-Jährige mit seinem Auto nach rechts aus, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Wagen. Der Nissan kam auf dem Dach zum Stillstand. Der oder die Fahrer/-in des dunklen Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den leicht verletzten 33-Jährigen zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3.500 Euro ein. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Wagen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

