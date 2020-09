Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal

Balkonbrand

Mehrfamilienhaus evakuiert

1 Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 04.45 Uhr kam es aufgrund eines Balkonbrandes in der Neustadter Straße zu einem Feuerwehreinsatz. Aus bislang unbekannter Ursache stand der Balkon im 1. OG des Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Alle Bewohner des Hauses, einschließlich des 89-jährigen Wohnungsinhabers, konnten aus dem Haus evakuiert werden. Der 89-jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war schnell gelöscht, so dass ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert werden konnte. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Käfertal.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell