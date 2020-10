Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wameln - Zigarettenautomaten aufgehebelt

Möhnesee (ots)

Innerhalb der letzten sieben Tage hebelte ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten an der Bahnhofstraße in Wameln auf. Anschließend entwendete er das Bargeld und die Zigaretten. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

