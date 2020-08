Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall am Donnerstagabend

Emsdetten (ots)

Eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Emsdetten befuhr am späten Donnerstagabend (27.08.2020), gegen 22.40 Uhr, den Grevener Damm in Fahrtrichtung Rheine. Als sie an der Neubrückenstraße nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam und geradeaus weiter fahren wollte. Der Zweiradfahrer stürzte und prallte gegen den PKW. Der schwerverletzte Grevener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des PKW erlitten beide einen Schock. Der Sachschaden wird insgesamt auf cirka 7.500 Euro geschätzt.

