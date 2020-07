Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Diebstahl eines Kleinkraftrades/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 21. Juli 2020, 12.00 Uhr, bis zum 22. Juli 2020, 08.40 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Damme, Herderstraße, das vor dem Haus abgestellte und verschlossene Kleinkraftrad. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Pkw-Reifen entwendet

In der Nacht zu Donnerstag, 23. Juli 2020 entwendeten unbekannte Täter an drei Daimler-Benz Verkaufsfahrzeugen, die auf dem Betriebsgelände eines Autohauses an der Karl-Friedrich-Benz-Straße standen, jeweils vier AMG-Kompletträder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Am 23. Juli 2020, gegen 01.07 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen, VEC-RK 9 eines VW Caddy, der auf einem Hof an der Buchholzstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 22. Juli 2020 befuhr eine 63-jährige Lohnerin gegen 09.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Marienstraße in Richtung Innenstadt. Ein 62-jähriger Vechtaer, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw, Skoda, den Parkplatz des Krankenhauses verlassen wollte, übersah die vorfahrtberechtigte Lohnerin beim Aufbiegen auf die Marienstraße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

