POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Saterland - Zigarettenautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 23. Juli 2020, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Wittensander Straße auf und entwendeten eine unbestimmte Anzahl an Zigaretten sowie das im Automaten befindliche Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

