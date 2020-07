Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Einbruch in Zahnlabor

Zwischen Dienstag, 21. Juli 2020, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Goethestraße bei einem dortigen Zahnlabor zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten im Inneren sämtliche Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter einen Tresor erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Barßel- Einbruch in Zahnarztpraxis

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Dienstag, 21. Juli 2020, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2020, 08.00 Uhr, in der Friesoyther Straße bei einer dortigen Zahnarztpraxis. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Zahnarztpraxis ein und durchsuchten im Inneren mehrere Räumlichkeiten. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe/ Edewechterdamm- Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag, 21. Juli 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2020, 09.30 Uhr, kam es an der Bundesstraße 401 im Nahbereich zum Kreuzungsbereich Küstenkanalstraße/ Edammer Straße zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus ein und durchsuchten im Inneren des Wohnhauses mehrere Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter aus dem Wohnhaus mehrere Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Barßel- Einbruch in Transporter

Zwischen Dienstag, 21. Juli 2020, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2020, 06.20 Uhr, kam es in der Ramsloher Straße zu einem Einbruch in einem Transporter. Bislang unbekannte Täter brachen einen Transporter gewaltsam auf und entwendeten aus diesem Werkzeuge. Der Transporter, ein Fiat Ducato, war einem auf einem Grundstück abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Bösel- Sachbeschädigung an Bushaltestellenschild

Am Mittwoch, 22. Juli 2020, gegen 20.33 Uhr, kam es in der Dorfstraße bei einer dortigen Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde ein Bushaltestellenschild von dessen Halterung gerissen und in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

