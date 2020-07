Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Trickdiebstahl

Am Dienstag, 21. Juli 2020, zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße zu einem Trickdiebstahl. Eine 88-jährige Frau schob mit einem Rollator auf dem Gehweg, als diese von einer bislang unbekannten Frau angesprochen wurde. Als diese die 88-Jährige offensichtlich ablenkte, entnahm ein unbekannter Mann ein Portmonee aus der auf dem Rollator abgelegten Handtasche und entwendete aus diesem Bargeld. Als die 88-Jährige darauf aufmerksam wurde, entfernten sich die beiden Personen. Die südosteuropäisch aussehende Frau wurde beschrieben als ca. 35 Jahre, ca. 155 bis 165 cm groß, kräftig. Die Frau war bekleidet mit einem bunten Rock und einem hellen T-Shirt oder Bluse. Der südosteuropäisch aussehende Mann wurde beschrieben als ca. 40 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, schlank. Der Mann war bekleidet mit einer weißen Hose und einem hellen Hemd. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) in Verbindung zu setzen.

Damme- Diebstahl eines Kleinkraftrades

Zwischen Dienstag, 21. Juli 2020, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2020, 08.40 Uhr, kam es in der Herderstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen vor einem Wohnhaus abgestellten Roller des Herstellers S.T.M. (Roc). An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 782RDL in schwarzer Schrift angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

