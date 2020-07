Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 18.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne in der Lindenstraße. Bei der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein der 66-Jährigen wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 19.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Lohne in der Brandstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Fahren des Kleinkraftrades war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 20. Juli 2020, 08.00 Uhr, und Dienstag, 21. Juli 2020, 15.30 Uhr, kam es in der Straße Pastor-Albers-Weg auf dem Parkplatz zum Mehrgenerationenpark zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen am Parkplatz befindlichen Sperrpfosten, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 15.10 Uhr, kam es auf der Düper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines LKW-Gespanns befuhr die Düper Straße in Richtung Mühlen. In Höhe eines Waldstückes brach aus bislang unbekannter Ursache ein größerer Ast von einem Baum ab. Dieser fiel auf die Straße. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kollidierte der LKW des 65-Jährigen mit dem Baum. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Am LKW entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Brockdorf rückten zur Bergung des Baumes zur Unfallstelle aus.

Bakum- Fahren trotz Fahrverbot

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 16.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne im Bereich Bakum. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen die 43-Jährige ein aktuelles Fahrverbot besteht. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

