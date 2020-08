Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit Verletzten

Lengerich (ots)

An der Kreuzung Ringeler Straße/Hohner Damm/Niederlengericher Damm hat sich am frühen Donnerstagmorgen (27.08.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 05.50 Uhr wollte ein 55-jähriger Osnabrücker mit einem LKW von der Hohner Straße geradeaus über die vorfahrtberechtige Ringeler Straße auf den Niederlengericher Damm fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 27-Jährigen, der auf der Ringeler Straße in Richtung Lengerich fuhr. Beide Fahrzeuge kamen auf einem Feld am Niederlengericher Damm zum Stehen. Der junge Mann aus Ostbevern erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Sachschäden werden auf ungefähr 18.000 Euro geschätzt.

