Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, PKW beschädigt

Greven (ots)

Nach mehreren, in der Nacht zum Donnerstag (27.08.2020) verübten Sachbeschädigungen an PKW hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 00.45 Uhr sind von der Lindenstraße zwei männliche Personen gemeldet worden, die an den geparkten Autos Außenspiegel abtraten. Die Polizei stellte an insgesamt fünf Autos derartige Beschädigungen fest. Bei den Beamten meldete sich eine Zeugin, die auf die Beiden aufmerksam geworden war. Es handelte sich um eine etwa 17 Jahre alte, ungefähr 175 cm große Peron, die braunes Haar hatte, mit einem ausländischen Akzent sprach und so wie die zweite Person komplett schwarz gekleidet war. Gegen 03.00 Uhr sind Bewohner des Schründerringes durch einen lauten Knall geweckt worden. Sie schauten vor der Haustür nach der Ursache und konnten draußen zwei männliche Personen stehen sehen. Als die Zeugen die Beiden jungen Männer ansprachen, rannte das Duo sofort davon. Die beiden etwa 20 Jahre alten Unbekannten waren dunkel gekleidet. Es stellte sich heraus, dass dort an zwei geparkten PKW jeweils ein Außenspiegel beschädigt worden war. Die Schäden betragen hier jeweils mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell