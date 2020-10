Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einfach nicht gesehen - Ein Leichtverletzter

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (15. Oktober), gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die Mastholter Straße in Richtung Innenstadt. Nachdem er an der Lipperoder Straße vorschriftsmäßig angehalten hatte, wollte er seine Fahrt nach links über die Lipperoder Straße fortsetzen. Beim Abbiegen auf die Lipperoder Straße übersah er einen vorfahrtberechtigten 44-jährigen Autofahrer aus Langenberg, der mit seinem Wagen die Lipperoder Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Durch den Aufprall wurde der Lippstädter leicht verletzt. Er musste anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 4.500 Euro ein. (reh)

