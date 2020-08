Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hessisch Lichtenau und Günsterode

Eschwege (ots)

Um 10:45 Uhr ereignete sich auf der L 3147 zwischen Hessisch Lichtenau und Günsterode ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws im Begegnungsverkehr. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde eine 53-jährige Fahrerin schwer verletzt; ihre 88-Jährige Mitfahrerin wurde schwerst verletzt und daher mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Die 88-Jährige war in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus diesem durch die Feuerwehr befreit werden. Der andere Pkw wurde von einem 20-Jährigen gefahren, der ebenfalls schwer verletzt wurde. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Melsungen.

Die Unfallstelle ist seitdem voll gesperrt; aktuell ist ein Gutachter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden zudem sichergestellt.

Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber noch Notarzt, Rettungsdienste und Feuerwehr.

Auffahrunfall bei Epterode

11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich zeitgleich auf der L 3225 in der Gemarkung von Großalmerode-Epterode ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die Landstraße von Epterode kommend in Richtung Faulbach. Nach Angaben des 50-Jährigen habe er auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg eine Bekannte gesehen und deshalb sein Auto abgebremst. Dies hat der nachfolgende 77-Jährige aus Großalmerode zu spät bemerkt, so dass er auf den vorausfahrenden Pkw auffuhr. Das Auto des 77-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

