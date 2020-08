Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.08.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall (1)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Gießen hatte am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr ein Zusammenprall mit einem Reh. Der junge Mann war auf der Landesstraße L 3242 zwischen Albungen und Frankershausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Um das verletzte Tier kümmerte sich der zuständige Jagausübungsberechtigte.

Wildunfall (2)

Am Montagabend gegen 22.10 Uhr kollidierte eine 20-Jährige aus Meißner, die mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße B 249 von Eschwege in Richtung Schwebda unterwegs war, mit einem Reh. An dem Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro, um das verletzte Tier kümmerte sich später ein Jagdausübungsberechtigter.

68-Jähriger Autofahrer nimmt 45-jährigem Autofahrer die Vorfahrt; Schaden 6500 Euro

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Eschwege befuhr am Montagmorgen gegen 09.50 Uhr die Lessingstraße in Eschwege in Fahrtrichtung Reichensächser Straße, als er an der Kreuzung Lessingstraße/Moritz-Werner-Straße einem bevorrechtigten 45-jährigen Autofahrer aus Meißner die Vorfahrt nahm. Der 45-Jährige war vorfahrtberechtigt auf der Moritz-Werner-Straße aus Richtung Augustastraße kommend in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 68-Jährigen kam. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 6500 Euro.

Parkrempler; Schaden 1250 Euro

Am Montagnachmittag hat eine 29-jährige Autofahrerin aus Eschwege gegen 14.00 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke den geparkten Pkw eines 49-Jährigen aus Meißner beschädigt. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von insgesamt 1250 Euro. Der Unfall geschah auf dem Parkplatz Unter dem Berge in Eschwege.

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl im Steinbruch bei Nesselröden; Schaden 550 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen vergangenem Freitag 15.30 Uhr und Montagmorgen 10.30 Uhr aus einem Steinbruch bei Nesselröden Dieselkraftstoff entwendet. Die Unbekannten waren auf dem Gelände des Steinbruchs unterwegs und haben an zwei dort befindlichen Kettenbaggern etwa 550 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Stehlwert liegt bei 550 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall (3)

Auf der Landesstraße L 3249 zwischen Weißmühle und Reichenbach stieß am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Großalmerode mit einem Reh zusammen. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von 1500 Euro.

