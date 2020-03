Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 11-Jährige stiehlt Kosmetikartikel und Süßigkeiten

Koblenz (ots)

Auf Waren im Wert von 14 Euro hatte es ein Mädchen in einer Drogerie in Koblenz, Löhrstraße am gestrigen Mittwoch, 11.03.2020, gegen 14.10 Uhr, abgesehen. Dieses Kind war den Angestellten keine Unbekannte, da sie bereits bei einem Ladendiebstahl im Dezember dort aufgefallen war. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde das Kind dem zwischenzeitlich informierten Vater übergeben.

