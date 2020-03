Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handtasche aus Pkw gestohlen

Koblenz (ots)

Eine offen im Fahrzeug abgelegte Handtasche hat am Mittwoch, 11.03.2020, einen Autoknacker im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein angelockt. Dieser hat in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 13.40 Uhr, an einem auf dem Parkplatz unterhalb der B 42 (neben dem Supermarkt), abgestellten BMW die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend nahm er die offen auf dem Rücksitz abgelegte Handtasche an sich. Insgesamt entstand ein Schaden von 1200 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell