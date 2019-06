Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit rund 4.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Eppelheim. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand der Peter-Böhm-Straße in Höhe der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten Kleinbus Opel Vivaro. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg.-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

