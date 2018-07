POL-RE: Dorsten: Brand mit einem Verletzten

Recklinghausen (ots) - Bei einem Brand an der Bochumer Straße ist ein 38-jähriger Bewohner verletzt worden und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Dachstuhl des Hauses geriet am Freitag gegen 16.25 h aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Kommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell