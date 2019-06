Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen brennender Mülltonnen und Müllkörbe alarmiert. Einer Verkehrsteilnehmerin fielen kurz vor vier Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße eine brennende Mülltonne und ein brennender Müllkorb auf und verständigte die Polizei. Wenig später meldeten Zeugen einen weiteren Mülltonnenbrand in rund 100 Metern Entfernung zum ersten Brandort. Beide Brände konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, die mit einem Löschzug und zwei Fahrzeugen eingesetzt war, rasch gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell