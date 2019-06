Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Körperverletzung auch auf Polizeibeamte losgegangen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 24-jähriger Mann schlug am frühen Samstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt zunächst einem 26-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht und nach seiner Festnahme ging er auf die Polizeibeamten los. Zwei Beamte konnte während der Streife gegen 0.30 Uhr beobachten, wie der 24-Jährige seinem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend, zusammen mit mehreren Begleitern, flüchtete. Er konnte in Höhe der Quadrate P1/P2 festgenommen werden. Bei der Ansprache durch die Polizeibeamten verhielt sich der 24-jährige Mann sowie einer seiner Begleiter sehr aggressiv und die Männer bauten sich vor den Polizisten auf. Um die Personalien des Mannes aufzunehmen, sollte dieser von seinen Begleitern getrennt werden. Dabei sperrte er sich gegen die Maßnahmen. Im Weiteren schlug er einem 32-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht. Hierbei trat er dem Beamten mit den Füßen gegen die Beine. Er wurde schließlich zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er wurde anschließend in der Arrestzelle untergebracht. Auch hier gebärdete er sich weiterhin aggressiv, schrie umher, schlug und trat mehrfach gegen die Zellentür. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er gegen 6 Uhr auf freien Fuß entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt.

