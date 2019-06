Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Raubüberfall lebensgefährlich verletzt; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagabend ein 22-jähriger Mann bei einem Raubüberfall im Stadtteil Vogelstang. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine noch am selben Abend erfolgte Notoperation rettete ihm das Leben. Über den aktuellen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Der 22-Jährige wird derzeit weiter intensivmedizinisch betreut. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der junge Mann kurz vor 20.30 Uhr in der Thüringer Straße, Höhe Apoldaer Weg, von zwei unbekannten Männern angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers sollte er Handy und Geldbeutel herausgeben. Als sich der 22-Jährige wehrte, wurde er von den Unbekannten geschlagen und getreten und mit dem Messer verletzt. Trotz schwerster Verletzungen verfolgte er die flüchtigen Täter, die lediglich dessen Handy rauben konnten, über die Weimarer Straße, den Fußweg des Saalfelder Weges bis kurz vor die Anwesen zum Zwickauer Weg 8 und 14, wo er sie jedoch aus den Augen verlor.

Erste Zeugen beschrieben die Täter wie folgt: 1. Täter: ca. 17-25 Jahre; 170-180 cm; südländisches Aussehen; dunkle Haare; schwarze Hose; schwarze Steppjacke mit hellem Muster im oberen Bereich. 2. Täter: ca. 17-25 Jahre; ca. 170-180 cm; südländisches Aussehen; dunkle Haare; graue Jogginghose; graues Langarm-Oberteil; rot-braune, ärmellose Weste; Umhängetasche.

Noch am Abend erfolgte am Tatort eine Spurensicherung durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und deren weitere Fluchtrichtung geben können oder aber, denen die Täter bereits vor der Tat aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

