Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In eine Gaststätte in der Schwetzinger Straße brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter ein. Zutritt in die Innenräume verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters, bevor sie sich brachial an drei Geldspielautomaten zu schaffen machten. Wieviel Bargeld aus diesen Automaten gestohlen wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Am Mittwochmorgen wurde der Einbruch bemerkt und sogleich die Polizei informiert. Bisherigen Angaben des Geschädigten zufolge wurden die Automaten dabei total zerstört.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier in Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu verständigen.

