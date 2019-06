Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L536

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw alleinbeteiligt überschlagen

L536 / Schriesheim (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 06.30 Uhr, befuhr eine 23-jährige junge Frau mit ihrem VW die L536 von Schriesheim kommend in Richtung Wilhelmsfeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallverursacherin konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurde augenscheinlich leicht verletzt, jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Vor Ort befanden sich außerdem ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim mit 12 Einsatzkräften. Der VW wurde durch den Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 2.000.- Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

