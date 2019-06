Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Am hellichten Tag überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 39-jähriger Mann wurde am frühen Freitagnachmittag in den Innenstadtquadraten überfallen. Der Mann war gegen 14 Uhr zwischen den Quadraten S4 und S 5 unterwegs. In Höhe S 5 wollte er in Richtung Planken weiterlaufen, als er plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Rücken erhielt und zu Boden ging. Dabei ließ er das Bargeld und sein Handy, das er in der Hand hielt, fallen. Die beiden Täter griffen sich beide und zogen dem Opfer weiteres Bargeld aus der Innentasche der Jacke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte konnte die beiden männlichen Täter folgt beschreiben:

Täter 1:

- Ca. 170 cm groß - Schmale Statur - Trug eine dunkle Hose und einen Kapuzenpulli

Täter 2:

- Von diesem ist lediglich bekannt, dass er hellere Kleidung trug als der andere.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

