Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handy-Diebin ertappt

Koblenz (ots)

Eine 22-Jährige Koblenzerin wurde am gestrigen Mittwoch, 11.03.2020, um 13.00 Uhr, beim Diebstahl eines Handys in einem Elektrofachmarkt am Zentralplatz ertappt. Bei der Kontrolle der Frau kam weiteres Diebesgut eines nahegelegenen Discounters zum Vorschein.

