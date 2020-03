Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 38-jähriger Ladendieb griff erneut zu

Koblenz (ots)

Ein 38 Jahre alter Koblenzer wurde am Mittwoch, 11.03.2020, 13.30 Uhr, zum wiederholten Mal beim Ladendiebstahl erwischt. Dieser bediente sich in der Parfumabteilung eines Kaufhauses auf der Löhrstraße, nahm ein Parfum aus der Auslage und begab sich in eine Umkleidekabine. Da er beim Verlassen der Kabine das Parfum nicht mehr in der Hand trug, wurde er von einem aufmerksamen Mitarbeiter angesprochen und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er den Flacon in seiner Achselhöhle versteckt hatte.

