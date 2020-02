Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen - Trickdiebstahl in Getränkemarkt

Homberg (ots)

Tatzeit: 25.02.2020, 19:56 Uhr bis 20:00 Uhr

Gestern Abend haben zwei Unbekannte Täter in einem Getränkemarkt in der Dörnhagener Straße 350,- Euro bei einem Trickdiebstahl erbeutet.

Die beiden unbekannten Täter betraten kurz vor 20:00 Uhr den Getränkemarkt. Ein Täter kaufte zunächst ein Getränk und bezahlte dieses an der Kasse. Der zweite Täter hielt sich währenddessen hinter dem ersten Täter auf, der das Getränk bezahlte. Anschließend bat der erste Täter den Kassierer darum, ihm fünf 100-Euro-Scheine zu wechseln. Der Kassierer kam der Bitte nach und wechselte den Betrag in 50-Euro-Scheine. Noch bevor der Kassierer den gesamten Betrag dem ersten Täter aushändigt hatte, gab der erste Täter an, dass er kleinere Geldschein haben möchte. Nachdem der Kassierer dies verneinte, verwickelte der Täter den Angestellten in ein Gespräch, nahm dem Angestellten die fünf 100-Euro-Scheine aus der Hand und behielt die bereits übergebenen 50-Euro-Scheine und verließ mit dem zweiten Täter den Markt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 40 - 45 Jahre, ca. 1,80 m, 8-Tage-Vollbart, kurze schwarze Haare, normale Gestalt, trug blaue Jeanshose und eine schwarze Jacke

Täter 2: männlich, ca. 40 -45 Jahre, ca. 1,80 m, kurze dunkelblonde Haare, athletische Gestalt, trug schwarze Jogginghose und eine graue Jacke

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

