Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Einbruch in Gemeinderäume

Homberg (ots)

Bad Zwesten Einbruch in kirchliche Gemeinderäume Tatzeit: 22.02.2020, 18:00 Uhr bis 23.02.2020, 09:15 Uhr In die Räume einer Kirchengemeinde in der Brunnenstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen ein und stahlen Bargeld. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Aus einem Schrank im Kirchenraum stahlen die Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell