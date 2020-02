Polizei Homberg

POL-HR: Schwarzenborn: Unbekannte Täter brechen in Grundschule ein und stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Schwarzenborn Einbruch in Grundschule Tatzeit: 22.02.2020, 18:00 Uhr bis 24.02.2020, 10:30 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis heute Vormittag brachen unbekannte Täter in die Grundschule in der Schulstraße ein und entwendeten Bargeld. Die Täter hatten die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und anschließend das Fenster geöffnet. Nachdem die Täter in die Schule eingestiegen waren, begaben sie sich zum Lehrerzimmer. Hier brachen sie mehrere Schränke auf und stahlen einen zweistelligen Bargeldbetrag aus zwei vorgefundenen Kassen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

