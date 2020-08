POL-ESW: Pressebericht vom 03.08.20

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 03.08.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 01:30 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Wildunfall auf der L 3403 zwischen Motzenrode und Hitzelrode, wo kurz nach dem Ortsausgang von Motzenrode ein Reh von dem Pkw eines 19-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle; Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern am späten Abend, um 23:40 Uhr, ein 34-Jähriger aus Eschwege, der zwischen Eschwege und Langenhain auf der L 3424 unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon, am Pkw entstand Sachschaden.

Um 11:41 Uhr ereignete sich gestern Vormittag in der Ortslage von Oetmannshausen ein Auffahrunfall, nachdem die dortige Fußgängerampel für den Fahrzeugverkehr auf "rot" umsprang. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel bremste sein Fahrzeug vor der Ampel ab, was der nachfolgende 52-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

1000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen beim Einfahren in das Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege ereignet hat. Um 09:26 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Velbert die Einfahrt, dachte aber nicht an die Fahrräder die sich auf dem Dach des Pkws befanden. Dadurch prallten diese gegen das dort angebrachte Verkehrszeichen (Höhe), wodurch dieses, die Fahrräder und der Fahrradträger beschädigt wurden.

Zwischen dem 01.08.20, 11:00 Uhr und dem 02.08.20, 09:00 Uhr wurde in Eschwege in der Straße "Westring" ein in Höhe Haus-Nr.: 42-44 geparkter weißer Mercedes Sprinter angefahren, wodurch auf der linken Fahrzeugseite die Stoßstange und der Außenspiegel beschädigt wurden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Brand auf Gartengrundstück

Um 23:17 Uhr musste am gestrigen späten Abend die Feuerwehr Eschwege ausrücken, nachdem ein Brand im Postweg in Eschwege gemeldet wurde. Es stellte sich am Brandort heraus, dass auf einer Grünfläche gelagerte Gartenabfälle und Baumschnitt brannten, die dann durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Zwei Hütten, die sich noch auf dem Grundstück befinden, wurden nicht beschädigt, so dass kein Sachschaden durch das Feuer entstand. Hinweise auf die Brandursache konnten nicht erlangt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Um 01:26 Uhr wurde vergangene Nacht ein 19-Jähriger aus Spangenberg schlafend in einer größeren "Nestschaukel" auf dem Spielplatz in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau angetroffen; sein Pkw stand mit geöffneter Tür in der Nähe. Im Pkw wurden durch die Polizeibeamten zwei Tütchen mit geringen Mengen Marihuana und ein Joint aufgefunden und sichergestellt. Da der 19-Jährige zuvor auf dem Spielplatz Marihuana konsumiert hatte, wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt; die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte gestern Abend, um 21:07 Uhr, eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen, die auf der B 27 von Neu-Eichenberg kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Der Rehbock sprang links auf Höhe des Kotflügels gegen das Auto und verendete anschließend. Am Pkw entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

