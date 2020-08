Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 03.08.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Motorrad; Schaden 3000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 21.00 Uhr und Montagmorgen 06.50 Uhr haben unbekannte Täter ein Kraftrad der Marke BMW Modell F 650 in der Farbe schwarz-silber entwendet. Das Motorrad im Wert von etwa 3000 Euro stand zum Tatzeitpunkt in Eschwege in der Straße Vor dem Berge auf dem Gehweg vor dem "Hochzeitshaus" unweit der Volkshochschule und hat das amtlichen Kennzeichen ESW-B 424. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Technischer Defekt ist Ursache für den Scheunenbrand -Folgemeldung: Brand einer Scheune- PM vom 30.07.2020, 19:38 Uhr

Die Brandursache, die zum Abbrennen einer Scheune am vergangenen Donnerstagabend im Großalmeröder Ortsteil Laudenbach geführt hat, ist jetzt geklärt.

Wie die Rücksprache mit dem ermittelnden Fachkommissariat der Kriminalpolizei Eschwege ergab, war eine technische Ursache verantwortlich dafür, dass die massive Scheune in Brand geriet, an der nahezu 160 Einsatzkräfte von verschiedenen Wehren im Werra-Meißner-Kreis zur Brandbekämpfung beteiligt waren.

Nachdem am Folgetag die Brandstelle in der Straße Weiße Gelster durch die Kriminalpolizei Eschwege zusammen mit einem Brandgutachter in Augenschein genommen und entsprechend untersucht worden war, stellte sich heraus, dass an einer landwirtschaftlichen Maschine, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Scheune abgestellt war, ein technischer Defekt aufgetreten war. Dieser führte dazu, dass die Maschine selbst in Brand geriet und in der Folge dann auch für den Brandausbruch am Scheunengebäude verantwortlich war. Somit kann seitens der Ermittler Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden. Der Schaden an der Scheune und den dort untergebrachten Landmaschinen wird auf etwa 200.000 Euro beziffert.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Klarstellung zur Pressemeldung vom 31.07.2020, 13:56 Uhr

"Diebe entwenden Modeschmuck aus Patientenzimmer; Polizei sucht Zeugen"

Wie die Polizei in Bad Sooden-Allendorf am heutigen Montag mitteilte, hat die 61-jährige Frau aus Korbach, die am vergangenen Donnerstag den Diebstahl von Modeschmuck im Wert von 245 Euro aus ihrem Patientenzimmer einer Reha-Klinik in Bad Sooden-Allendorf angezeigt hatte, ihre Anzeige wieder zurückgenommen. Offenbar hatte die Frau ihren Schmuck lediglich verlegt, so dass hier tatsächlich zu keiner Zeit ein Diebstahl vorlag.

Es wird darum gebeten, dies in Form einer Klarstellung zu veröffentlichen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell