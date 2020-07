Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Bettinghausen - Auto landet im Graben

Bad Sassendorf (ots)

Am Donnerstag, gegen 05:40 Uhr, kam es auf der Lange Straße zwischen Bad Sassendorf und Bettinghausen zu einem Unfall. Eine 51-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Renault Modus unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet ins Schleudern und kam schließlich mit der Front im Straßengraben zum Stehen. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

