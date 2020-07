Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Trunkenheitsfahrt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:30 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen ein auf dem Grünstreifen stehendes Auto an der Benninghauser Heide. Ein 32-jähriger in Hamm lebender Mann hatte mit seinem BMW den Bordstein touchiert und sich damit einen "Platten" geholt. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei gab er an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (wo)

