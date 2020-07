Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Kradfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz (Folgemeldung)

Lippstadt (ots)

Durch den Unfall wurden der 55-jährige Kradfahrer aus Anröchte schwer und die Beifahrer in dem Unfallwagen des 32-jährigen Autofahrers aus Erwitte leicht verletzt. In dem Wagen erlitten die Beifahrerin und drei Kinder einen Schock. Sie konnten das Krankenhaus am gleichen Tag wieder verlassen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn ließ unter anderem die beiden Unfallfahrzeuge, sowie den Führerschein und das Handy des 32-Jährigen sicherstellen. (reh)

