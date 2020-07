Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Versuchter Einbruch

Werl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Walburgisstraße einzudringen. Sie hebelten an der Eingangstür und beschädigten dabei den Rahmen und das Glas. Es gelang ihnen nicht ins Gebäude einzudringen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

