Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Kradfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz (Folgemeldung)

Lippstadt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer am Dienstag (14.Juli), kurz vor 15 Uhr, die B55 in Richtung Erwitte. Im Bereich der B55, Höhe Erwitter Straße überholte ein Autofahrer im Gegenverkehr verbotswidrig einen anderen Verkehrsteilnehmer und kollidierte mit dem Kradfahrer. Der Motorradfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Dortmund geflogen werden musste. Die B55 wurde nach der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gegen 17:30 Uhr wieder freigegeben. (reh)

