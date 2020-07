Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand einer Backstraße

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in eine Großbäckerei am Coesterweg gerufen. An einer "Backstraße" war es zur Überhitzung des Ofens gekommen. Dadurch entzündete sich Dämmmaterial. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Drei Mitarbeiter der Großbäckerei wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus zu einer ambulanten Behandlung gebracht. Der Brandort wurde bis zur Untersuchung durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort geht der Brandermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Sachschaden wird auf circa 20.000- EUR geschätzt. Der Brandort wurde nach der Untersuchung wieder frei gegeben. (lü)

