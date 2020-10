Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Titz-Jackerath

Titz

Ein Einfamilienhaus in der Jülicher Straße in Jackerath war am Dienstag Ziel von Einbrechern.

Zwischen 12:45 Uhr und 15:15 Uhr nutzten bislang Unbekannte die Abwesenheit des Bewohners, um die Haustür aufzuhebeln. Nach ersten Feststellungen wurde aus dem Flur ein Kleidungsstück entwendet. Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

