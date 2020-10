Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Essen auf Herd vergessen

Am Dienstagnacht gegen 22:15 Uhr kam es in der Wilhelm-Frank-Straße zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Bewohner hatte sein Essen auf dem Herd vergessen, sodass dieses stark zu rauchen begann. Ein 31-jähriger Nachbar konnte das Feuer unter Einsatz eines Feuerlöschers löschen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 43 Personen ebenfalls im Einsatz. Es wurden nach bisherigem Kenntnisstand keine Personen verletzt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist lediglich geringfügig.

Crailsheim: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Ein 82-jähriger Renault-Fahrer war am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Haller Straße übersah er einen Radfahrer, der vom Roßfeld kommend, auf dem Fahrradweg die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Renault-Fahrer und dem 19-jährigen Radfahrer. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Braunsbach: Vorfahrt missachtet

Eine 55-jährige Audi-Fahrerin kollidierte am Dienstagmittag gegen 11:30 Uhr auf der L1045 mit einem 65-jährigen Audi-Fahrer. Die 55-Jährige wollte von der K2548 auf die L1045 einbiegen und übersah dabei den 65-jährigen Mann, der bereits auf der L1045 in Richtung Steinkirchen unterwegs war. Beide Personen wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag zerkratzte ein Vandale zwischen 23:00 Uhr und 12:30 Uhr einen geparkten VW Polo in der Straße Am Säumarkt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

