Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wasseralfingen: Thomas Hartmannschott neuer Postenleiter

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Der Polizeiposten Wasseralfingen hat seit Anfang September in Thomas Hartmannschott einen neuen Mann an der Spitze. Der Polizeihauptkommissar war nach der Ausbildung zunächst im Streifendienst in Waiblingen und Schwäbisch Gmünd tätig, ehe er 2003 sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst begann. Anschließend war er bis zur Übernahme seiner neuen Stelle in Wasseralfingen beim Polizeirevier Ellwangen eingesetzt, wo er als stellvertretender Dienstgruppenleiter im Streifendienst und als stellvertretender Bezirksdienstleiter bereits mit Führungsaufgaben betraut war. Der 52-Jährige folgt auf Bernd Kufner, der inzwischen beim Polizeipräsidium Aalen tätig ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell