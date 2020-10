Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Sachbeschädigungen, Diebstähle, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Ausgebremst

Gegen 10.10 Uhr am Dienstagmorgen befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Seat, an den ein Wohnwagen angehängt war, die B 29 Westumgehung in Richtung Hüttlingen. In diesem Bereich fuhr hinter dem Seat ein Kastenwagen der Marke Dacia, dessen Fahrer wohl mehrfach sehr dicht auf den Wohnwagen auffuhr und dabei auch die Lichthupe betätigte. Im Bereich Hüttlingen überholte der Unbekannte das Gespann trotz Überholverbot, setzte sich davor und bremste dann sein Fahrzeug stark ab. Eigenen Aussagen zufolge konnte der 43-Jährige einen Unfall nur durch das Abbremsen seines Pkw verhindern. Während des Überholvorgangs und nach dem Einscheren zeigte der Fahrer des Dacia dem 43-Jährigen offenbar den ausgestreckten Mittelfinger. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Neresheim-Dehlingen: Sachbeschädigung

Auf rund 1000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte zwischen dem 21. und dem 22.10 verursachten, als sie vermutlich durch Tritte den Holzzaun am Spielplatz in der Ulrichstraße beschädigten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr bog ein 84-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz von der Mozartstraße auf einen Parkplatz ein. Dabei streifte er einen dort abgestellten Pkw Mercedes, wobei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, konnte jedoch dank einer Zeugenaussage rasch ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacherin gesucht

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin missachtete am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr das für sie geltende Rotlicht des Rad-/Fußgängerüberwegs an der Einfahrt eines Lebensmitteldiscounters in der Aalener Straße. Dadurch prallte das Rad gegen einen einfahrenden Pkw. Die Radlerin, bei der es sich um ein ca. 14 Jahre altes blondes Mädchen mit Zahnspange handelte, fuhr in Richtung Baldungstraße davon. Die Jugendliche trug helle Kleidung; auch ihr Fahrrad wurde als hell beschrieben. Hinweise auf das Mädchen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Böbingen: Sachbeschädigung

Zwischen Montag und Dienstag beschädigten Unbekannte am Park beim alten Bahndamm in der Rosensteinstraße eine Statue, Sitzgelegenheiten und weiteren Gegenstände, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Lorch: Kabel entwendet

Im Verlauf des letzten Wochenendes entwendeten Diebe von einer Baustelle in der Mühlstraße mehr als 500 Meter Starkstromkabel. Dieses war teils originalverpackt auf einer Palette gelagert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebe ertappt

Zwei mutmaßliche Diebe, es handelt sich um einen Mann sowie eine Frau, machten sich am Montagabend in der Straße Kiesäcker an einem Anhänger sowie einem Metalltor zu schaffen. Dabei wurden sie gegen 21.45 Uhr von Zeugen ertappt, angesprochen und auch kurz verfolgt. Der vermeintliche Dieb bedrohte hierauf seine Verfolger mit einem Messer und beleidigte diese. Anschließend flüchteten die beiden zu Fuß in östliche Richtung. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell