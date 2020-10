Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Michelfeld: Einbruch in Firma

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Firma in der Daimlerstraße. Dort entwendeten sie einen Tresor in dem sich ein niedriger vierstelliger Geldbetrag befand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0791 4000 Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern zu geben.

Vellberg-Talheim: Pkw zerkratzt

Etwa 600 Euro Schaden verursachte ein Vandale der zwischen Samstag und Montag einen geparkten BMW auf einem Parkplatz Am Schlegelsberg zerkratzte. Der Polizeiposten Bühlertann nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07973 5137 entgegen.

