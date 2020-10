Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Hessental: Fußgängerin angefahren

Am Montagmorgen gegen 11:45 Uhr war ein 65-jähriger Ford-Fahrer auf der Einkornstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Dabei erfasste er eine 65-jährige Fußgängerin, die auf einem Fußgängerüberweg die Straße queren wollte. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Sattelzugfahrer wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Porschefahrer, der bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der 49-Jährige versuchte eine Kollision zu verhindern, kam gegen die Mittelleitplanke und prallte von dort gegen den Sattelauflieger des 59-Jährigen. Der Porschefahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 170 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagmittag 12:30 Uhr und Sonntagmorgen 11:00 Uhr einen geparkten Skoda auf einem Parkplatz in der Stauferstraße. Der Verkehrsteilnehmer verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell