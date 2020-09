Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl

Greven (ots)

An der Königstraße sind zwei grau/anthrazit-farbene E-Scooter gestohlen worden. Die Geschädigten hatten die beiden Roller letztmalig am Freitagabend (18.09.2020) gegen 21.00 Uhr in einer Gartenhütte auf einem Grundstück stehen sehen. Beide Roller waren mit Schlössern gesichert. Am nächsten Morgen, um 09.30 Uhr, wurde dann der Diebstahl der beiden E-Scooter bemerkt. An einem befand sich das Versicherungskennzeichen 111 RWY. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl an der Königstraße, Nähe Hansaring, geben können, Telefon 02571/928-4455. Möglicherweise ist der Abtransport gesehen worden. Zudem möchten die Beamten gerne wissen, wo die beiden E-Scooter jetzt abgestellt sind.

