Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Radlader gestohlen

Greven (ots)

Auf einer Baustelle an der Straße An der Martinischule ist ein Radlader entwendet worden. Das weiße Baufahrzeug der Marke Wacker Neuson Typ WL25 war am Parkhaus An der Martinischule/Königstraße, das derzeit neu gebaut wird, abgestellt. Der Radlader trug das Logo einer dort tätigen Grevener Gartenlandschaftsbaufirma. Der Zeuge, der das Fahrzeug am Donnerstag (17.09.2020) geparkt hat, hat nach eigenen Angaben beide Zündschlüssel abgezogen. Als er am Montag (21.09.2020) die Arbeit wieder aufnehmen wollte, war der Radlader weg. Ein Firmenmitarbeiter will das Fahrzeug am Samstagnachmittag (19.09.2020) beim Vorbeifahren noch auf der Baustelle gesehen haben. Demnach kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, eingegrenzt werden. Zu den Tätern gibt es keine Hinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell