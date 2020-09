Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., zwei Diebstähle gemeldet

Steinfurt (ots)

Auf dem Gelände des Schützenvereins am Piggenweg haben sich am Sonntagabend (20.09.2020) Diebe aufgehalten. Auf dem Areal brachen sie um 18.49 Uhr einen Container auf und lösten dabei einen Alarm aus. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Unbekannten daraufhin vom Tatort. Auch auf dem Gelände des Sportvereins an der Gräfin-Bertha-Straße haben sich Diebe aufgehalten. Dort drangen sie gewaltsam in das Kassenhäuschen ein, wobei sie die Tür und ein Fenster beschädigten. In dem Raum rissen sie einen Desinfektionsspender von der Wand. Noch ist unklar, ob die Unbekannten etwas entwendet haben. Der angerichtete Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Hier waren die Täter zwischen Samstagmorgen, 09.00 Uhr und Sonntagmorgen, 07.15 Uhr, am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell