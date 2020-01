Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Traktorgespann umgestürzt

Osnabrück (ots)

Gegen 14:20 Uhr befuhr am Samstag das Traktorgespann einer Sammelaktion für Tannenbäume die Straße Hohe Linde in Richtung Glückaufstraße. Als der 25-jährige Fahrer des Gespanns nach rechts in die Straße Am Markt einbiegen wollte, stürzte der beladene Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache nach links um. Die geladenen Tannenbäume und zwei Mitfahrer fielen in einen Vorgarten. Einer der Männer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Georgsmarienhütte und Kloster Oesede halfen bei den Aufräumarbeiten. Am Traktorgespann entstand kein Schaden, lediglich die Straße wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Mitfahrt von Personen auf einer Ladefläche grundsätzlich nicht erlaubt ist.

