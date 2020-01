Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Baum vorsätzlich in Brand gesetzt

Bramsche (ots)

Im Ortsteil Achmer brannte es am Freitagabend gegen 18:45 Uhr in der Schulstraße. In einem großzügigen Innenhof, umrahmt von Mehrfamilienhäusern, brannte eine größere Tanne. Eine Anwohnerin bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Gleichzeitig unternahmen andere Anwohner erste Löschversuche und konnten das Feuer so eindämmen. Es wurde durch die Feuerwehr Achmer gänzlich abgelöscht. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer vorsätzlichen Straftat aufgenommen, da unter der Tanne eindeutige Spuren eines Brandbeschleunigers festzustellen waren. Die Beamten stellten einen Spurenträger sicher. Wer Hinweise zu dem Brand oder verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05461/915300 bei der Polizei.

