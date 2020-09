Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Pizzeria

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem späten Sonntagabend (20.09.2020), 22.30 Uhr, und Montagnachmittag (21.09.2020), 17.00 Uhr, in eine Pizzeria an der Lindenstraße eingebrochen. Auf der hinteren Seite des Restaurants öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Der Rahmen weist entsprechende Einbruchsspuren auf. Anschließend begaben sich die Täter in einen Lagerraum. Dann versuchten sie augenscheinlich einen Safe zu öffnen. Eine Marmorplatte darunter war beschädigt, als die Polizei am Sonntag den Tatort inspizierte. Der Tresor war noch geschlossen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Angaben zum Diebesgut konnten nicht gemacht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ist unter Telefon 02572/9306-4415 zu erreichen.

