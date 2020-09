Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Diebstahl aus Auto

Neuenkirchen (ots)

Ein Dieb hat am Montag (21.09.2020) das schmale Zeitfenster von nur fünf Minuten genutzt, um ein Handy aus einem parkenden Auto zu stehlen. Vormittags zwischen 10.30 und 10.35 Uhr entwendete er das Mobiltelefon aus einem weißen Kleinbus, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hauptstraße abgestellt war. Der 54-jährige Fahrer des Ford Transit war nur kurz Brötchen holen, wie er der Polizei zu Protokoll gab. Als er nach wenigen Minuten wieder kam, stellte er fest, dass das silberfarbene Handy der Marke Samsung, das zuvor in einer Halterung in der Mitte des Armaturenbretts gesteckt hatte, verschwunden war. Die vorderen Fenster des Kleinbusses waren während der Abwesenheit des 54-Jährigen größtenteils heruntergelassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der kurzen Zeitspanne etwas bemerkt haben - unter Telefon 05971/938-4215.

